Кадыров рассказал, что Путин поздравил его с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил чеченского лидера Рамзана Кадырова с днём рождения и передал приветствие всем жителям республики. Об этом сообщил сам глава региона журналистам во время открытия нового правительственного комплекса.

Источник: Life.ru

«Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днём молодёжи, Днём учителя и Днём города Грозного. В том числе поздравил и меня», — сказал Кадыров.

Торжественные мероприятия по случаю тройного праздника прошли во всех районах Чеченской Республики. Церемония открытия правительственного комплекса стала одним из ключевых событий праздничной программы. Кадыров выразил благодарность за внимание со стороны президента РФ.

Ранее сообщалось, что Рамзану Кадырову в день его 49-летия было присвоено высшее звание региона — Герой Чеченской Республики. Торжественная церемония награждения состоялась во время открытия нового социального комплекса в Грозном.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

