В Киеве несовершеннолетние включили на улице гимн России

В Киеве подростки включили на улице гимн России. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские Telegram-каналы.
Издание приложило к публикации соответствующий видеоролик, при этом на заднем плане происходит диалог на русском языке. Один из участвующих в разговоре поинтересовался, что это такое. Ему ответили, что не знают.
Как писал сайт KP.RU, 20 сентября на электронном табло поезда, следовавшего по маршруту из Киева в Рахов Закарпатской области, появилась ярко-красная надпись «Слава России». По данным украинской полиции, следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы. При этом уточнялось, что о появлении надписи утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.
Кроме того, украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что на Украине опять увеличилось количество граждан, говорящих на русском языке. Чиновница уверена, что это очень тревожный сигнал для киевского режима. Ведь часть украинского общества постепенно возвращается к старым языковым практикам, отметила она.