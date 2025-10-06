Эксперт Кимболл счел, что Трамп принял предложение Путина по ДСНВ

Он отметил, что ассоциация приветствует «положительную реакцию президента Трампа на предложение» главы российского государства.
«Мы призываем республиканцев и демократов [в США] поддержать решение президента Трампа сохранить в силе отвечающие здравому смыслу ограничения для двух крупнейших и наиболее смертоносных ядерных арсеналов в мире», — заявил Кимболл.
«Большее количество ядерного оружия не сделает ни США, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение одного года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги давления для сдерживания наращивания арсенала Китаем и выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении», — подчеркнул Кимболл.
«Теперь Кремль и Белый дом должны придать этому соглашению официальный статус и немедленно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые затронут сложные вопросы, с которыми уже долгое время испытывают трудности обе стороны», — считает он. Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ «звучит как хорошая идея». 22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.