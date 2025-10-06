Эксперт Кимболл счел, что Трамп принял предложение Путина по ДСНВ

«Теперь Кремль и Белый дом должны придать этому соглашению официальный статус и немедленно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые затронут сложные вопросы, с которыми уже долгое время испытывают трудности обе стороны», — считает он. Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.