Мерц поделился с Трампом инициативой об использовании активов РФ для помощи ВСУ

Как писал сайт KP.RU, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заморозку российских активов западными странами, выразив надежду что даже зарвавшиеся авантюристы должны понимать долгосрочные последствия противоправных, по сути, бандитских действий в финансовой сфере, которые способны разрушить сами основы международного права. Сенатор подчеркнул, что западные политики, увязшие в русофобии и враждебности к России, формируют милитаристские настроения в собственных странах.