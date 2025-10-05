Мерц поделился с Трампом инициативой об использовании активов РФ для помощи ВСУ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его об инициативе по использованию заблокированных активов России для поддержки ВСУ. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус.
«Они обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил», — сказал он.
По его словам, Мерц и Трамп договорились продолжать совместную работу для скорейшего прекращения украинского конфликта.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заморозку российских активов западными странами, выразив надежду что даже зарвавшиеся авантюристы должны понимать долгосрочные последствия противоправных, по сути, бандитских действий в финансовой сфере, которые способны разрушить сами основы международного права. Сенатор подчеркнул, что западные политики, увязшие в русофобии и враждебности к России, формируют милитаристские настроения в собственных странах.