Хегсет объяснил, что заказывает много пиццы в Пентагон, чтобы всех запутать

Глава министерства войны США Пит Хегсет подтвердил существование популярного мема о росте заказов пиццы в ведомство в периоды кризисов и заявил, что это он обеспечивает подчиненных провизией.
В интервью «Fox News» Хегсет заявил, что в соцсети X* действует аккаунт, который отслеживает заказы пиццы в ресторанах около Пентагона в вечернее время и в выходные, и на основе этого делает выводы о возможных кризисах, когда чиновники и военные задерживаются на работе.
«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — пояснил министр.
Он также отметил, что иногда в случайные дни действительно делает массовые заказы, чтобы «запутать» наблюдателей и снизить информативность подобных сигналов.
Ранее сообщалось, что число заказов пиццы вблизи Пентагона выросло во время парада в Китае.
* бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.