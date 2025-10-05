Хегсет объяснил, что заказывает много пиццы в Пентагон, чтобы всех запутать

В интервью «Fox News» Хегсет заявил, что в соцсети X* действует аккаунт, который отслеживает заказы пиццы в ресторанах около Пентагона в вечернее время и в выходные, и на основе этого делает выводы о возможных кризисах, когда чиновники и военные задерживаются на работе.