Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Россию

Как передает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, в рамках визита Ирани проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, а также ВМС Азербайджана и Казахстана. Кроме того, он намерен посетить несколько военно-морских баз в Финском заливе.