Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Россию

Шахрам Ирани прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече командующих ВМС государств Каспийского региона.

Источник: Аргументы и факты

Командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече командующих ВМС государств Каспийского моря. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Москве.

В ведомстве уточнили, что заседание посвящено вопросам сотрудничества между военно-морскими силами прикаспийских стран.

Как передает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, в рамках визита Ирани проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, а также ВМС Азербайджана и Казахстана. Кроме того, он намерен посетить несколько военно-морских баз в Финском заливе.

Ранее сообщалось, что США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке.