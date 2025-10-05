Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Россию

Командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече командующих ВМС государств Каспийского моря. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Москве.
В ведомстве уточнили, что заседание посвящено вопросам сотрудничества между военно-морскими силами прикаспийских стран.
Как передает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, в рамках визита Ирани проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, а также ВМС Азербайджана и Казахстана. Кроме того, он намерен посетить несколько военно-морских баз в Финском заливе.
Ранее сообщалось, что США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке.