Обнародован состав нового правительства Франции

Генсек Елисейского дворца Эммануэль Мулен объявил о назначениях в новый кабинет министров под председательством Себастьена Лекорню, который стал премьер-министром 9 сентября, пишет Ouest-France.
Согласно обнародованным данным, министром вооруженных сил стал бывший министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министром экономики и финансов назначен Ролан Лескюр.
При этом ряд ключевых министерств сохранят своих руководителей. В частности, МВД республики продолжит возглавлять представитель «Республиканцев» Брюно Ретайо, МИД — Жан-Ноэль Барро, Минюст — один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен, Минкульт — Рашида Дати, Минздрав — Катрин Вотрен, Министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета — Анни Женевар.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьер-министру Себастьяну Лекорню завершить формирование правительства до вечера 5 октября.
Отметим, Макрон назначил Лекорню на пост главы французского кабмина после отставки Франсуа Байру, который покинул пост из-за недоверия депутатов к его правительству, предлагавшему меры жесткой экономии.