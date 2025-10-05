Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнародован состав нового правительства Франции

Минобороны возглавил бывший министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Источник: Аргументы и факты

Генсек Елисейского дворца Эммануэль Мулен объявил о назначениях в новый кабинет министров под председательством Себастьена Лекорню, который стал премьер-министром 9 сентября, пишет Ouest-France.

Согласно обнародованным данным, министром вооруженных сил стал бывший министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министром экономики и финансов назначен Ролан Лескюр.

При этом ряд ключевых министерств сохранят своих руководителей. В частности, МВД республики продолжит возглавлять представитель «Республиканцев» Брюно Ретайо, МИД — Жан-Ноэль Барро, Минюст — один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен, Минкульт — Рашида Дати, Минздрав — Катрин Вотрен, Министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета — Анни Женевар.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьер-министру Себастьяну Лекорню завершить формирование правительства до вечера 5 октября.

Отметим, Макрон назначил Лекорню на пост главы французского кабмина после отставки Франсуа Байру, который покинул пост из-за недоверия депутатов к его правительству, предлагавшему меры жесткой экономии.