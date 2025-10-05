Обнародован состав нового правительства Франции

При этом ряд ключевых министерств сохранят своих руководителей. В частности, МВД республики продолжит возглавлять представитель «Республиканцев» Брюно Ретайо, МИД — Жан-Ноэль Барро, Минюст — один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен, Минкульт — Рашида Дати, Минздрав — Катрин Вотрен, Министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета — Анни Женевар.