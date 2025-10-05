Кимболл: Трамп фактически принял инициативу Путина по ДСНВ

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что вероятность согласия США с инициативой Владимира Путина по ДСНВ довольно высока. Он напомнил, что глава Белого дома заявил, что это предложение звучит как хорошая идея.