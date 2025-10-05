Ричмонд
Кимболл: Трамп фактически принял инициативу Путина по ДСНВ

Ассоциация по контролю над вооружениями приветствует такой шаг Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп фактически принял предложение российского лидера Владимира Путина по продлению ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом ТАСС заявил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

По его словам, ассоциация приветствует положительную реакцию президента Трампа на предложение главы российского государства.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что вероятность согласия США с инициативой Владимира Путина по ДСНВ довольно высока. Он напомнил, что глава Белого дома заявил, что это предложение звучит как хорошая идея.

Напомним, 22 сентября российский президент заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.

