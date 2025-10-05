Новый виток конфликта: ХАМАС отверг план Трампа и пообещал продолжить борьбу

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить израильских заложников, пригрозив отозвать все предложения движению, если этого не произойдёт. Американский лидер заявил, что не допустит «никаких задержек» и ожидает быстрых решений. При этом хозяин Белого дома поблагодарил Израиль за временное прекращение огня и отметил, что надеется на скорое завершение мирной сделки. Напомним, Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.