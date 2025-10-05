Колумбийские наемники обратились к президенту Густаво Петро с просьбой о помощи в возвращении из Украины. Видеозапись их обращения была распространена журналом Semana, сообщает РИА Новости.
На записи один из наемников просит президента вмешаться через Министерство иностранных дел или самостоятельно, подчеркивая, что они больше не хотят продолжать службу.
По словам боевика, 20 наемников потребовали от украинского командования освободить их от обязательств, после чего их удерживали в течение двух дней, а затем погрузили в автобус с обещанием отвезти в Польшу. Однако наемники выразили недоверие к украинским обещаниям, заявив, что не знают, куда их на самом деле везут, и что украинцы обманули их с выплатами.
Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, который проводил исследование на тему наемничества в Луцке, сообщил, что многие колумбийцы в рядах ВСУ хотят покинуть Украину из-за плохого отношения со стороны нанимателей. В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» также подтвердил, что иностранные наемники не желают участвовать в боевых действиях из-за проблем с выплатами.
Президент Колумбии ранее охарактеризовал наемничество как «ограбление страны», что стало ответом на заявления российского посла о высоком числе колумбийцев, отправляющихся в Украину. Латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ обещаниями высоких гонораров и комфортных условий, но на практике они становятся жертвами плохого обращения и высоких рисков, а их родственникам не выплачиваются компенсации после гибели.