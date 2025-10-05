Рубио назвал следующего кандидата в президенты США от республиканцев

Президент США Дональд Трамп ранее выделял Рубио в качестве одного из своих возможных преемников на посту лидера государства.
«Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс, если он примет решение баллотироваться», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, готов ли он баллотироваться в президенты в случае, если его об этом попросит Трамп.
