Рубио назвал следующего кандидата в президенты США от республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии на выборах 2028 года. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп ранее выделял Рубио в качестве одного из своих возможных преемников на посту лидера государства.

«Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс, если он примет решение баллотироваться», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, готов ли он баллотироваться в президенты в случае, если его об этом попросит Трамп.

