В Грузии потребовали от Евросоюза извинений за попытку госпереворота

Грузинское общество ожидает извинений от Евросоюза за поддержку попытки свержения конституционного строя страны. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили у себя на странице в социальной сети Facebook*.

Источник: Life.ru

«Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза», — говорится в сообщении Папуашвили.

Он также призвал представителей Евросоюза не тиражировать ложную информацию о выборах в Грузии. По словам спикера, ЕС, распространяя фейки, усиливает стремление радикалов подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека в Грузии.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в причастности к организации беспорядков в грузинской столице. По его словам, представители ЕС поддержали попытку свержения власти во время парламентских выборов. После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Брюссель отвергает эти обвинения и осуждает «дезинформацию» о роли Евросоюза в событиях в Тбилиси.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

