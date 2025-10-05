В Грузии потребовали от Евросоюза извинений за попытку госпереворота

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в причастности к организации беспорядков в грузинской столице. По его словам, представители ЕС поддержали попытку свержения власти во время парламентских выборов. После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Брюссель отвергает эти обвинения и осуждает «дезинформацию» о роли Евросоюза в событиях в Тбилиси.