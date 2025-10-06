Ричмонд
Захарова прокомментировала ситуацию с беспилотниками в Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 октября прокомментировала «Известиям» заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы связи России с появлением беспилотников в небе над Германией.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что ФРГ до сих пор не разобралась в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток», однако уже делает поспешные заявления и выводы по другому вопросу.

«В Берлине еще с “потоками” не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — заявила Захарова.

Ранее, 2 октября, аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве, в результате чего отменили около 20 рейсов. Точное количество дронов не было установлено. Уточнялось, что полиция начала мониторинг.

Позднее, 4 октября, аэропорт Мюнхена начал возобновлять работу после инцидента с беспилотниками. Также отмечалось, что в течение дня в работе авиагавани могут возникать задержки. Газета Bild также сообщила, что дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами.

В тот же день правоохранительные органы ФРГ задержали 41-летнего гражданина Хорватии за запуск БПЛА вблизи аэропорта Франкфурт-на-Майне. По информации издания, инцидент произошел в пятницу утром, 3 октября. Как выяснилось, он оказался оператором-любителем.

