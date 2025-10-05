Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что Грузии следует дружить со странами-соседями. Об этом он написал в соцсетях.
«Грузия должна дружить со своими соседями, а не быть прислугой тем, кто обитает за тысячи миль от нее», — говорится в публикации Риттер.
Кроме того, военный аналитик указал, что грузинская экономика «сильна, потому что она не вводила санкции против России».
Ранее сообщалось, что правительство Грузии намерено запросить объяснения от украинских властей по поводу предпринятых ими враждебных действий.