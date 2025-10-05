Дмитриев оценил вероятность продления договора о вооружениях

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011-м. Согласно договору стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го.