Хегсет заявил, что заказывает пиццу в Пентагон, чтобы всех запутать

«Я не только не хожу в кафетерий, ещё я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — заявил он.
Хегсет также отметил, что знает об аккаунте в соцсети Х, который отслеживает заказы в ресторанах рядом с Пентагоном и делает выводы о совещаниях и ночных дежурствах. По его словам, всплески заказов в пятницу вечером чаще всего связаны с его собственными заказами, которые призваны «сломать систему».
А ранее свыше миллиона военнослужащих США лишились зарплат из-за шатдауна. Согласно пресс-секретарю Белого дома, семьи военных уже испытывают финансовые трудности и вынуждены обращаться за продовольственной помощью из-за остановки работы правительства.
