Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за российских подлодок

Исландия из-за отсутствия своих ВС не соответствовала требованиям по финансовым вложениям для членства в НАТО, и это вопрос был поднят в ходе обсуждения. Трамп тогда поинтересовался, как Исландия может быть полезна Североатлантическому альянсу, рассказал Столтенберг.