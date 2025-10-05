Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за российских подлодок

Американский лидер Дональд Трамп согласился не исключать Исландию из НАТО из-за возможности отслеживать подлодки ВС России, написал бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в автобиографии «Под моим надзором», фрагменты которой приводит издание The Guardian.
Исландия из-за отсутствия своих ВС не соответствовала требованиям по финансовым вложениям для членства в НАТО, и это вопрос был поднят в ходе обсуждения. Трамп тогда поинтересовался, как Исландия может быть полезна Североатлантическому альянсу, рассказал Столтенберг.
При этом экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал: «Они полезны, если вы хотите отслеживать российские подлодки». После недолгого размышления Трамп сказал, что США «позволят Исландии остаться государством — членом альянса», сказал бывший генсек НАТО.
Кроме того, Столтенберг рассказал, как в 2018 году альянс чуть не распался из-за гнева президента США Дональда Трампа по поводу маленьких оборонных расходов стран-союзниц и стоимости штаб-квартиры организации.