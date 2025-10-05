ХАМАС опроверг сообщения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

Член политбюро движения ХАМАС Махмуд Мардави опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что организация якобы согласилась сложить оружие в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Заявление опубликовано в Telegram-канале палестинского движения.
В тексте подчеркивается, что распространенные телеканалом Al Hadath и рядом других СМИ сведения о позиции ХАМАС и ходе переговоров о прекращении огня не соответствуют действительности.
Мардави отметил, что подобные заявления не имеют оснований и направлены на искажение позиции движения и введение общественности в заблуждение.
Ранее телеканалы Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что ХАМАС якобы уведомил США о намерении сложить оружие.
Позже стало известно, что Трамп намерен полностью уничтожить ХАМАС в случае отказа движения передать власть в Газе.