ХАМАС опроверг сообщения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

Мардави отметил, что подобные заявления не имеют оснований.

Источник: Аргументы и факты

Член политбюро движения ХАМАС Махмуд Мардави опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что организация якобы согласилась сложить оружие в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Заявление опубликовано в Telegram-канале палестинского движения.

В тексте подчеркивается, что распространенные телеканалом Al Hadath и рядом других СМИ сведения о позиции ХАМАС и ходе переговоров о прекращении огня не соответствуют действительности.

Мардави отметил, что подобные заявления не имеют оснований и направлены на искажение позиции движения и введение общественности в заблуждение.

Ранее телеканалы Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что ХАМАС якобы уведомил США о намерении сложить оружие.

Позже стало известно, что Трамп намерен полностью уничтожить ХАМАС в случае отказа движения передать власть в Газе.

