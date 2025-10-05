Столтенберг заявил, что Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок РФ

Как писал сайт KP.RU, также бывший генсек альянса в своей автобиографии рассказал, что в 2017 году в НАТО был введен запрет отпускать шутки в адрес Трампа. Это сделали из-за вероятных опасных последствий, утверждал он. По его словам, американский народ избрал Трампа, и страны-члены блока должны были это уважать. Столтенберг хотел, чтобы НАТО как можно скорее установила с республиканцем хорошие рабочие отношения, чтобы он и администрация Белого дома стали относиться к альянсу более позитивно.