Столтенберг заявил, что Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок РФ

Президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в Североатлантическом альянсе ради возможности отслеживать российские подлодки. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «Под моим надзором». Выдержки из книги приводит газета The Guardian.
В материале отметили, что при обсуждении членства Исландии в военном блоке стало очевидно, что из-за отсутствия собственной армии страна не сможет соответствовать установленным требованиям по финансовым вложениям. «Тогда чего же мы хотим от Исландии?» — спросил глава Белого дома.
При этом, по словам Столтенберга, выручил всех бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис, который объяснил Трампу, что Исландия полезна, если Штаты хотят отслеживать российские подлодки.
После этого республиканец задумался и заявил, что США позволят Исландии остаться государством — членом НАТО.
Как писал сайт KP.RU, также бывший генсек альянса в своей автобиографии рассказал, что в 2017 году в НАТО был введен запрет отпускать шутки в адрес Трампа. Это сделали из-за вероятных опасных последствий, утверждал он. По его словам, американский народ избрал Трампа, и страны-члены блока должны были это уважать. Столтенберг хотел, чтобы НАТО как можно скорее установила с республиканцем хорошие рабочие отношения, чтобы он и администрация Белого дома стали относиться к альянсу более позитивно.