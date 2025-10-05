Вучич не исключил досрочное оставление поста президента Сербии в 2026 году

Президент Сербии Александр Вучич допустил досрочное завершение своих полномочий и одновременное проведение парламентских и президентских выборов в стране в конце следующего года. Об этом политик заявил в эфире телеканала Pink.
«У меня официально осталось еще полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше», — сказал Вучич.
Он отметил, что руководство республики обдумывает возможность одновременного проведения президентских и парламентских выборов. Он предположил, что это произойдет в декабре 2026 года или немного раньше.
Как писал сайт KP.RU, ранее сербский президент заявил, что все страны мира активно готовятся к войне. По его словам, государства, заняли выжидающую позицию для определения сторон конфликта. Он заметил, что никто уже не собирается решать конфликты дипломатическим путем. Лидеры ряда стран «роют окопы и ждут начала», уверен Вучич.