Вучич не исключил досрочное оставление поста президента Сербии в 2026 году

В Сербии могут пройти одновременные парламентские и президентские выборы в конце 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич допустил досрочное завершение своих полномочий и одновременное проведение парламентских и президентских выборов в стране в конце следующего года. Об этом политик заявил в эфире телеканала Pink.

«У меня официально осталось еще полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше», — сказал Вучич.

Он отметил, что руководство республики обдумывает возможность одновременного проведения президентских и парламентских выборов. Он предположил, что это произойдет в декабре 2026 года или немного раньше.

Как писал сайт KP.RU, ранее сербский президент заявил, что все страны мира активно готовятся к войне. По его словам, государства, заняли выжидающую позицию для определения сторон конфликта. Он заметил, что никто уже не собирается решать конфликты дипломатическим путем. Лидеры ряда стран «роют окопы и ждут начала», уверен Вучич.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
