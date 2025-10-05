Экс-аналитик ЦРУ поделился мнением о поведении Путина на «Валдае»

Российский лидер Владимир Путин демонстрировал уравновешенность и собранность во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», обратил внимание экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Наблюдал за Путиным в течение его сорокаминутного выступления (на Валдае. прим. ред.), а также за тем, как он позднее отвечал на вопросы со сцены. Российский президент не производит впечатления человека, испытывающего стресс. Он выглядит как персона, полностью осознающая последствия своих действий», констатировал американский специалист.
По оценке эксперта, глава российского государства высказывался предельно недвусмысленно относительно украинской тематики и взаимоотношений с западными странами. Российский президент в соответствии с установившейся традицией принял участие в работе международного клуба «Валдай». В рамках своей речи и последующей дискуссии он акцентировал внимание на вопросах формирования нового мирового порядка, двусторонних контактов с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также развития ситуации вокруг украинского кризиса.
В ходе заседания Путин подчеркнул, что реакция России на милитаризацию европейского континента окажется весьма весомой. Он уточнил, что это будет именно ответная мера, напомнив, что Российская Федерация никогда не выступала инициатором военного противостояния.
Читайте также: ОПЕК+ одобрила инициативу России по наращиванию добычи нефти.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.