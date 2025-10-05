Трамп отреагировал на предложение Путина по СНВ: что он ответил

С интересной инициативой выступил также президент Республики Сербской Милорад Додик. Он обратился к российскому лидеру с просьбой обсудить с Дональдом Трампом тему Балкан и выработать решение. Политик назвал это самым правильным решением. По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы в рамках своего окончательного соглашения создать комиссию по Балканам. Экспертная группа, в свою очередь, помогла бы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе.