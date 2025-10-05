Трамп отреагировал на предложение Путина по СНВ: что он ответил

Российский лидер Владимир Путин предложил американской стороне придерживаться количественных ограничений в связи с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений в течение года. Срок документа истекает в феврале 2026 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на инициативу Москвы. Он назвал идею хорошей, комментируя соответствующий вопрос журналистов.
Хозяин Белого дома при этом не дал развернутого ответа по инициативе. Он ограничился ёмкой оценкой предложения Владимира Путина.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — сообщил Дональд Трамп.
По словам главы американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла, Вашингтон фактически принял предложение Москвы. Так, Ассоциация приветствует положительную реакцию Дональда Трампа на инициативу российского лидера.
В Москве ожидали ответа хозяина Белого дома порядка недели. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, контакты РФ и Соединенных Штатов по линии администраций идут. Переговоры не приостанавливали. Американский лидер брал паузу на время раздумий по сделанному предложению.
С интересной инициативой выступил также президент Республики Сербской Милорад Додик. Он обратился к российскому лидеру с просьбой обсудить с Дональдом Трампом тему Балкан и выработать решение. Политик назвал это самым правильным решением. По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы в рамках своего окончательного соглашения создать комиссию по Балканам. Экспертная группа, в свою очередь, помогла бы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе.
Как пишет The Financial Times, в команде президента США произошли заметные изменения в подходе к России. Хозяин Белого дома, по имеющимся сведениям, твёрдо уверен, что американские налогоплательщики не должны финансировать помощь Украине. По мнению Дональда Трампа, основную ответственность за поддержку Киева должны нести союзники Украины по НАТО. Стало при этом известно, что глава администрации США распорядился начать подготовку дополнительной разведывательной информации для Украины.