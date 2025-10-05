Группа колумбийских наемников направила экстренное обращение президенту своей страны Густаво Петро с мольбой о помощи в эвакуации с украинской территории. Видеозапись с этим отчаянным призывом обнародовало издание Semana.
«Умоляем вас, господин президент Колумбии, окажите нам содействие через дипломатические каналы или личным вмешательством. Примите на себя ответственность за наши судьбы, поскольку мы больше не желаем оставаться здесь», обращается к главе государства автор видео.
Участник боевых действий сообщает, что двадцать наемников потребовали от украинского военного руководства расторгнуть контракт, после чего их содержали под стражей двое суток, а затем под предлогом отправки в Польшу погрузили в автобус.
«Нам обещали доставить в Польшу, однако украинским заверениям нельзя доверять… Мы не представляем, куда нас везут. Слово украинской стороны ничего не значит, они крайне лживы», заявляет автор записи, сделанной внутри движущегося транспортного средства.
Колумбийский наемник также утверждает, что украинские наниматели систематически вводят в заблуждение его и сослуживцев, отказываясь выплачивать оговоренное вознаграждение, и просит распространить видеодоказательства среди широкой аудитории.
Отставной военный из Колумбии Альфонсо Мансур, ранее посещавший в рамках научного исследования о наемничестве город Луцк на Волыни, информировал о многочисленных случаях, когда колумбийские наемники в составе ВСУ стремятся покинуть Украину из-за унизительного обращения со стороны командования.
В мае текущего года военнопленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» Алексей Бобров свидетельствовал, что иностранные наемники, воюющие за Украину, демонстрируют нежелание участвовать в боевых операциях по причине постоянных обманов с денежным довольствием.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее охарактеризовал наемничество как «ограбление государства», опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях. Эта реакция последовала за интервью российского посла в Боготе Николая Тавдумадзе, где он констатировал сохраняющийся высокий уровень участия колумбийцев в боевых действиях на Украине.
Выходцев из Латинской Америки часто привлекают к службе в ВСУ посулами значительного денежного вознаграждения и комфортных условий. В реальности же наемников используют как «пушечное мясо», подвергают унижениям со стороны командования, многие гибнут, после чего наниматели под надуманными предлогами отказываются выплачивать семьям компенсации.
