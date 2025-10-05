Ричмонд
Захарова прокомментировала ситуацию с БПЛА над Мюнхеном

Захарова: В ФРГ разберутся с происхождением БПЛА на Мюнхеном в следующем веке.

Источник: Комсомольская правда

Определение происхождения беспилотников над Мюнхеном может оказаться сложной задачей для властей ФРГ и они смогут разобраться с этой проблемой лишь в следующем веке. Так иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы возможной связи дронов с Россией.

Дипломат напомнила, что Германия до сих пор не разобралась с подрывом газопроводов «Северный поток».

«В Берлине еще с “потоками” не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — сказала Захарова представителям прессы.

Напомним, в аэропорту Мюнхена в последние дни несколько раз ограничивали работу. Причиной ограничения воздушного движения стало неподтвержденное обнаружение беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта.

После этого на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Мюнхене местная полиция решила установить лазерное устройство для борьбы с неизвестными дронами.

Предположительно, БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными разведывательными дронами.

О том, чем закончилось странное расследование подрывов «Северных потоков» в ФРГ и к каким выводам пришли следователи Германии, читайте здесь на KP.RU.

