Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу дронов, припомнив «Северные потоки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дроны, замеченные над Мюнхеном, якобы связаны с Россией.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, власти Германии разберутся с происхождением беспилотников не раньше следующего века. Захарова напомнила, что Берлин до сих пор не выяснил, кто стоит за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«В Берлине ещё с “Потоками” не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — приводит её слова газета «Известия».

Напомним, канцлер Мерц предположил, что за участившимися случаями появления дронов над Германией и другими странами Европы может стоять Россия. Однако никаких доказательств он не привёл, ограничившись словами о «беспрецедентной частоте вторжений» в европейское воздушное пространство.

Ранее в Норвегии задержали трёх граждан Германии, запустивших дроны рядом с аэропортом Мо-и-Рана. Их обвинили в нарушении запретной зоны, но вскоре отпустили. В настоящее время полиция изучает сообщения о появлении БПЛА вблизи аэропортов, военных объектов и других объектов критической инфраструктуры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше