Колумбийские наёмники попросили спасти их с Украины

Двадцать наёмников потребовали прекратить их участие в боевых действиях. После этого их удерживали два дня, а затем посадили в автобус с обещанием отвезти в Польшу. Боец заявил, что не знает, куда именно их везут. Также колумбиец отметил, что им не выплатили обещанный гонорар.