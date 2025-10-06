Трамп подтвердил, что США уничтожили судно около берегов Венесуэлы

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что американские военные ударили по судну около побережья Венесуэлы. При этом оно находилось в международных водах. Сообщалось, что в результате удара погибли четыре человека, которые находились на катере. По словам Хегсета, судно перевозило наркотики, а погибшие имели отношение к наркокартелю.