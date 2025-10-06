Трамп подтвердил, что США уничтожили судно около берегов Венесуэлы

США подтверждают, что 3 октября нанесли удар по судну, находящемуся у берегов Венесуэлы. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая на юбилее ВМС США в воскресенье 5 октября.
«Прошлой ночью мы уничтожили еще одну лодку недалеко от Венесуэлы, и у нас это здорово получается», — сказал политик.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что американские военные ударили по судну около побережья Венесуэлы. При этом оно находилось в международных водах. Сообщалось, что в результате удара погибли четыре человека, которые находились на катере. По словам Хегсета, судно перевозило наркотики, а погибшие имели отношение к наркокартелю.
После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия решительно осуждает новый удар, нанесенный американскими военными по судну в международных водах у берегов Венесуэлы.
В конце августа Соединённые Штаты направили к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих, что было расценено рядом экспертов как возможная подготовка к свержению президента Мадуро.