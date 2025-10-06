Новоиспечённый глава МВД Франции выразил недовольство новым составом правительства

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, повторно утверждённый на пост, выразил несогласие с недавно представленным составом правительства. По его мнению, обновлённый кабмин не демонстрирует ожидаемого разрыва с предыдущей политикой. Об этом он заявил в соцсети X.