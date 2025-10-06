Во Франции оппозиция раскритиковала новый состав кабмина

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители левой и правой оппозиции во Франции выступили с резкой критикой в адрес нового правительства, выразив недовольство сохранением многих министров на прежних постах и пообещав выразить премьеру вотум недоверия. Все оппозиционные лидеры также считают, что с таким составом кабмина премьер-министр Себастьен Лекорню не выполнит свое обещание осуществить «разрыв» с политикой президента страны Эммануэля Макрона, сообщает ТАСС.
«Обратный отсчет до их изгнания начался», — написал в соцсети X основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» (НФ) Жан-Люк Меланшон. Он назвал новый кабмин «вереницей призраков», на 80% состоящей из бывших и действующих членов правоцентристской партии «Республиканцы», которые, по его словам «продолжают политику, принесшую народу страдания и экономический ущерб». Глава парламентского комитета по финансам от НФ Эрик Кокрель в эфире телеканала BFMTV также пообещал, что его партия немедленно потребует выразить недоверие правительству.
«Они проигрывают выборы, но продолжают править. У них нет большинства, но они отказываются идти на компромиссы. Их свергают, но они остаются на своих постах. Во что играют макронисты? Их упрямство с каждым днем все больше погружает страну в хаос», — заявил глава парламентской фракции Социалистической партии в Национальном собрании (нижней палате парламента) Борис Валло. -0-