Во Франции оппозиция раскритиковала новый состав кабмина

«Они проигрывают выборы, но продолжают править. У них нет большинства, но они отказываются идти на компромиссы. Их свергают, но они остаются на своих постах. Во что играют макронисты? Их упрямство с каждым днем все больше погружает страну в хаос», — заявил глава парламентской фракции Социалистической партии в Национальном собрании (нижней палате парламента) Борис Валло. -0-