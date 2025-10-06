Путин предупредил США о последствиях поставок Украине Tomahawk: к чему это приведет

Вашингтон может начать поставлять Киеву дальнобойные системы высокой точности Tomahawk. Однако это приведет к разрушению отношений между США и Россией. С таким предупреждением выступил президент РФ Владимир Путин, беседуя с журналистом Павлом Зарубиным.
Российский лидер пояснил, что в контактах Москвы и Вашингтона отмечаются положительные тенденции. Однако они могут сойти на нет при решении США о поставках Украине Tomahawk.
«Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. “Томагавки” и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что, на данный момент, действительно так считает. При этом президент России уточнил, что в этой ситуации всё зависит не только от Москвы. Пока не ясно, как сложатся обстоятельства. США не давали четкого ответа по поставкам оружия Киеву.
По сведениям American Conservative, Украина вряд ли получит Tomahawk. Поставки систем, по данным журнала, вероятно вызовет резкую реакцию России. Автор материала подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не хочет эскалации ситуации. В распоряжении Вашингтона в целом относительно небольшой запас этих ракет. Их производство составляет менее 200 штук в год. Это уменьшает шансы Киева на получение систем. Кроме того, у Украины отсутствуют платформы для запуска американских ракет.
По мнению авторов статьи на портале Sohu, передача украинской армии ракет станет точкой невозврата в отношениях Москвы и Вашингтона. Такое стратегическое вооружение используется для сдерживания ключевых оппонентов. Авторы предположили, что заявление Дональда Трампа об отправке ракет может быть информационной атакой.
В Reuters добавили, что администрация США может поставить другие боеприпасы большой дальности через европейских союзников. В материале сказано, что желание Вашингтона отправить Украине ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться неосуществимым из-за недостаточности запасов.