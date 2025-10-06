Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на наши «Кинжалы». Западная пресса утверждает, что российские ракеты прошли модернизацию. Теперь они почти гарантировано могут обойти систему противовоздушной обороны Украины, в том числе ЗРК Patriot. Несколько дней подряд наши войска уничтожают энергетическую инфраструктуру. Удары оказались настолько эффективными, что Владимир Зеленский молит о перемирии.