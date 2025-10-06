Дмитриев: США могут согласиться с предложением Путина по ДСНВ

Власти США могут согласиться с предложением российского президента Владимира Путина по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение в воскресенье, 5 октября, выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Соответствующее заявление политик сделал на фоне последних высказываний американского лидера Дональда Трампа.
— Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока, — уточнил он в своем Telegram-канале.
До этого Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение российского коллеги о сохранении ограничений, установленных ДСНВ.
В рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин также заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений».
Обратная связь от Трампа отсутствовала долгое время. 2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на тот момент американский лидер не ответил на предложение Путина.