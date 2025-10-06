«Знает, что делает»: В США проанализировали поведение Путина на «Валдае»

Владимир Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои высказывания, сделанные в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент подчеркнул, что его задачей было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, тогда как реакция международных партнёров является их личной ответственностью. Глава государства добавил, что всегда говорит то, что думает, несмотря на возможное недовольство некоторых слушателей.