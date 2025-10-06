«Знает, что делает»: В США проанализировали поведение Путина на «Валдае»

«Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут, потом отвечал на вопросы со сцены. Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает», — подчеркнул Джонсон.
Также он обратил внимание, что Путин очень прямолинейно высказывался по поводу украинского конфликта и отношений с Западом.
Владимир Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои высказывания, сделанные в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент подчеркнул, что его задачей было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, тогда как реакция международных партнёров является их личной ответственностью. Глава государства добавил, что всегда говорит то, что думает, несмотря на возможное недовольство некоторых слушателей.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.