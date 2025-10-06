Ричмонд
Трамп анонсировал создание новой подлодки класса «Вирджиния» в США

В США планируют в декабре начать строительство очередной подлодки четвёртого поколения.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты начнут строительство очередной подводной лодки класса «Вирджиния» в декабре 2025 года. Об этом информировал президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии, посвящённом юбилею ВМС США. Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома.

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса “Вирджиния”», — сказал политик.

Речь идёт о многоцелевой атомной субмарине четвёртого поколения, которая достигает 115 метров в длину. Она способна погружаться на глубину более 250 метров и двигаться со скоростью более 25 узлов в час.

Последний раз подобная подлодка была введена в эксплуатацию в США год назад.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян ответил на заявление Трампа о якобы превосходстве подлодок США над российскими. По словам эксперта, у Вашингтона лишь количественное преимущество. Российские подводные лодки по качеству превосходят американские.

Чем страшат врагов российские стратегические атомные субмарины, читайте здесь на KP.RU.

