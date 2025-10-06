Названо имя возможного преемника Дональда Трампа

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поделился прогнозом относительно того, что следующим претендентом на президентский пост от Республиканской партии может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Следующим кандидатом от республиканцев, как я предполагаю, окажется вице-президент Вэнс, если он примет решение участвовать в гонке. Мы с ним близкие друзья, и он блестяще выполняет возложенные на него обязанности», отметил Рубио в беседе с журналистами Fox News.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что именно Джей Ди Вэнс представляет собой наиболее перспективного претендента от республиканцев в предстоящей избирательной кампании.
Сын американского лидера Эрик Трамп в свою очередь обращал внимание на то, что члены их семейства также обладают потенциалом для участия в президентских выборах Соединенных Штатов.
