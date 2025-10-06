Названо имя возможного преемника Дональда Трампа

«Следующим кандидатом от республиканцев, как я предполагаю, окажется вице-президент Вэнс, если он примет решение участвовать в гонке. Мы с ним близкие друзья, и он блестяще выполняет возложенные на него обязанности», отметил Рубио в беседе с журналистами Fox News.