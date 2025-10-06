Высказывания украинского лидера Владимра Зеленского об одностороннем прекращении огня в небе — это «голая болтовня». Об этом в воскресенье, 5 октября, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
— Этой болтовне цена очень небольшая, и веры ей нет. Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны и представляют собой системный взгляд на вещи, — отметил политик.
По его словам, Зеленский делает громкие заявления в СМИ исключительно для отвода глаз.
— Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений, — цитирует Карасина «Лента.ru».
Западное издание The American Conservative (TAC), в свою очередь, высказало мнение, что призывы президента Украины к созданию бесполетной зоны над страной могут привести к нежелательной эскалации отношений между НАТО и Россией.
Президент Сербии Александр Вучич также добавил, что мир находится на грани большого конфликта, и все стороны уже активно готовятся к нему.