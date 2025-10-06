Ричмонд
Нобелевская неделя откроется в Швеции объявлением лауреата в области медицины

7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, а 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная Нобелевская неделя откроется в шведской столице с объявления имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. Об этом сообщает ТАСС.

7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, а 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 13 октября. -0-