Нобелевская неделя откроется в Швеции объявлением лауреата в области медицины

7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, а 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 13 октября. -0-