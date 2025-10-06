Эксперт Кимболл: Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ

Ранее Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина продлить на год количественные ограничения по ДСНВ. Американский лидер назвал инициативу «хорошей идеей», общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года.