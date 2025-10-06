Эксперт Кимболл: Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ

Руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл отметил, что организация приветствует положительную реакцию президента США.
«Мы призываем республиканцев и демократов поддержать решение Трампа сохранить в силе отвечающие здравому смыслу ограничения для двух крупнейших и наиболее смертоносных ядерных арсеналов в мире», — заявил эксперт ТАСС.
По словам Кимболла, соблюдение ограничений как минимум в течение года после истечения срока действия договора поможет снизить напряжённость, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений и создать дипломатические рычаги давления для сдерживания наращивания арсенала Китая.
«Теперь Кремль и Белый дом должны придать этому соглашению официальный статус и немедленно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении», — добавил он.
Ранее Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина продлить на год количественные ограничения по ДСНВ. Американский лидер назвал инициативу «хорошей идеей», общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года.
