Стало известно, кто стал новым министром финансов Франции

Напомним, ранее стало известно, что новым министром обороны Франции назначен Брюно Ле Мэр, который до этого возглавлял Министерство экономики и финансов. Руководитель МВД Брюно Ретайо, повторно утверждённый на свою должность, выступил с критикой нового состава кабинета министров. По его словам, перестановки в правительстве не демонстрируют ожидаемого разрыва с предыдущей политикой.