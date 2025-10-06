МИД Израиля назвал ложью сообщения о жестоком обращении с активисткой Тунберг

МИД Израиля опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что задержанная активистка Грета Тунберг якобы подвергается жестокому обращению. Об этом сказано в заявлении, распространённом пресс-службой израильского внешнеполитического ведомства.
«Заявлении о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Грета Тунберг пожаловалась на клопов в камере, где её содержат. Также активистка заявила, что не получает достаточного количества воды и еды и была вынуждена долгое время сидеть на жёстких поверхностях.
В МИД подчеркнули, что Грета Тунберг не только не озвучила израильским властям ни одной из этих претензий, но и отказалась ускорить процесс её депортации и настаивает на том, чтобы оставаться под стражей в Израиле. Так же ведут себя и другие задержанные участники «Флотилии стойкости», добавили в министерстве.
Накануне министерство иностранных дел Турции охарактеризовало захват судов «Флотилии стойкости» израильскими военными как теракт и грубое нарушение международного права.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Израиля сознательно протаранили одно из судов «Флотилии стойкости» — судно Florida, а также использовали водометы против других судов.