МИД Израиля назвал ложью сообщения о жестоком обращении с активисткой Тунберг

В МИД подчеркнули, что Грета Тунберг не только не озвучила израильским властям ни одной из этих претензий, но и отказалась ускорить процесс её депортации и настаивает на том, чтобы оставаться под стражей в Израиле. Так же ведут себя и другие задержанные участники «Флотилии стойкости», добавили в министерстве.