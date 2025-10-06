По данным аналитиков, в первой четверти 2025 года экономический рост Канады резко снизился: невостребованными остались запасы продукции, простаивали производственные мощности, а экспорт сельхозтоваров серьёзно сократился.
«Канада лишилась двух ключевых партнёров, и Китай ввёл пошлины на рапс, свинину и горох, а Россия быстро заняла эти ниши на азиатском рынке», — пишет издание.
Кроме того, Россия увеличила поставки аналогичной продукции в Китай и заключила крупные контракты на поставку газа, что укрепило её позиции на рынке. Политика конфронтации и союзничество с США обернулись для Канады обратным эффектом: вместо усиления влияния страна столкнулась с экономическим спадом и потерей рынков сбыта.
Ранее Life.ru писал, что российское посольство в Канаде потребовало вернуть самолет Ан-124−100 авиакомпании «Волга-Днепр». Судно было заблокировано в Торонто с февраля 2022 года после закрытия канадского воздушного пространства для российских авиакомпаний. Посольство заявило, что самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу.
