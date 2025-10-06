Канада, некогда считавшаяся мирной и нейтральной страной, оказалась в сложной экономической ситуации после того, как поддержала антироссийские санкции и встала на сторону США в торговой войне с Китаем. Издание Baijiahao сообщает, что политика Оттавы во многом диктуется Вашингтоном, и решение участвовать в конфронтации привело к потере двух крупных экономических партнёров.