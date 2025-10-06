Канцлер ФРГ Мерц: БПЛА над Германией были разведывательными, а не боевыми

«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента с вооружённым беспилотником. Это попытки шпионажа, это попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако будем действовать осмотрительно и дальновидно, но при этом последовательно», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.