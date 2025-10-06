Ричмонд
Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса Вирджиния

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о планах создания новой атомной подлодки класса «Вирджиния» уже в 2025 году.

Источник: Life.ru

«В декабре мы заложим киль новой подлодки», — сказал республиканец, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния. Мероприятие с участием американского лидера транслировалось Белым домом.

Подлодки класса «Вирджиния» — многоцелевые атомные субмарины четвёртого поколения, способные решать широкий спектр задач.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по уровню подводного флота на 25 лет. Хозяин Белого дома отметил, что Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает мощности. Он подчеркнул, что через пять лет ситуация может измениться, и другие страны приблизятся к возможностям США по количеству и технологичности субмарин.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

