Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в стране не указывает на бездумную гонку вооружений. По его словам, это мера носит оборонительный характер. Пока Белоруссия разоружалась в период СССР и в начале своей независимости, страны Запада начали наращивать военные запасы. Сейчас западные соседи, такие как Польша, Литва и Латвия, укрепили свои позиции, установив мины на границе.