Трамп: первый этап переговоров с «Хамас» завершится на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с палестинским движением «Хамас» идут очень быстрыми темпами. По его словам, первый этап завершится на этой неделе.

Источник: Reuters

«Технические команды вновь встретятся в понедельник в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. …Я призываю всех действовать быстро», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В понедельник стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе.

Дональд Трамп отметил, что время в этих переговорах «имеет ключевое значение», в противном случае «последует массовое кровопролитие».

На этих выходных прошли обсуждения освобождения заложников в Газе, а также прекращения военных действий. В переговорах участвовали представители «Хамаса», США, а также арабских стран, добавил американский президент.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше