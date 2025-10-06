Трамп: первый этап переговоров с «Хамас» завершится на этой неделе

«Технические команды вновь встретятся в понедельник в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. …Я призываю всех действовать быстро», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
В понедельник стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе.
Дональд Трамп отметил, что время в этих переговорах «имеет ключевое значение», в противном случае «последует массовое кровопролитие».
На этих выходных прошли обсуждения освобождения заложников в Газе, а также прекращения военных действий. В переговорах участвовали представители «Хамаса», США, а также арабских стран, добавил американский президент.