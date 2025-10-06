Ричмонд
Захарова: Германия разберется в инциденте с дронами только в следующем веке

Немецкие власти смогут разобраться в инциденте с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над Мюнхеном только в следующем веке. Такое мнение в воскресенье, 5 октября, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что дроны якобы могут быть связаны с Россией.

В ответ Захарова напомнила, что Берлин все еще не смог разобраться с диверсиями на газопроводах «Северный поток» — Германия до сих пор не знает, кто именно их подорвал.

— До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо, — цитирует политика ТАСС.

3 октября аэропорту Мюнхена пришлось временно приостановить полеты — причиной стали беспилотники в воздушном пространстве.

В тот же день дроны неизвестного происхождения появились в небе над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около города.

Позже выяснилось, что БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными разведывательными дронами. Авиарейсы возобновились только утром 4 октября.

