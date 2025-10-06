В США оценили поведение Путина во время выступления на Валдае

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Валдае произвел впечатление человека, знающего, что он делает. Во время речи президент вел себя уверенно. Такой анализ поведения Владимира Путина провел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он сообщил в эфире YouTube.
Экс-аналитик ЦРУ указал на спокойствие Владимира Путина. При этом, уточнил он, российский лидер прямо высказывался на темы украинского конфликта и контактов РФ и Запада.
«Наблюдал за Владимиром Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут, потом отвечал на вопросы со сцены… Владимир Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает», — констатировал Ларри Джонсон.
Президент России заверил, что всегда говорит, «как есть». Он пояснил, что не пытается вызвать определенную реакцию у западного сообщества.