Трамп хочет провести поединок UFC в Белом доме: вот когда пройдёт бой на лужайке

Поединок UFC состоится на территории Белого дома в июне 2026 года. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в честь ВМС США в штате Вирджиния в воскресенье 5 октября. Трансляцию выступления вела пресс-служба американского лидера.
«Четырнадцатого июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал политик.
Предполагается, что состязание пройдёт прямо на лужайке перед Белым домом. Оно будет посвящено 250-летию образования Соединенных Штатов.
Ранее Трамп заявлял, что это спортивное мероприятие состоится при зрителях, ожидается около 600 гостей. Он подчеркнул, что шоу будет масштабным и «великолепным».
Также известны предполагаемые участники поединка. Напомним, ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил о достижении договоренности по поединку с американцем Майклом Чендлером.
