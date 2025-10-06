Ричмонд
Трамп анонсировал скорое завершение первого этапа плана по Газе

Трамп заверил, что первый этап его плана по Газе могут завершить на этой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь прокомментировал свой план по урегулированию в секторе Газа. Он заверил, что первый его этап могут завершить уже на текущей неделе. Об этом американский лидер написал в соцсети.

Он назвал нынешние контакты с ХАМАС по урегулированию в Газе «очень положительными». Президент США уточнил, что переговоры с разными мировыми лидерами по установлению мира на Ближнем Востоке продвигаются «стремительно».

«Мне сообщают, что первая фаза будет реализована на этой неделе, и я прошу всех действовать быстро», — заключил Дональд Трамп.

При этом член политбюро Махмуд Мардави опроверг заявления о якобы готовности ХАМАС сложить оружие. Он оповестил, что ХАМАС на это не соглашалось.

