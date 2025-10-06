СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен

По словам автора, основная претензия Макрона и других лидеров была в том, что идея фон дер Ляйен рискует создать ложное впечатление полной защиты, схожее с израильским «Железным куполом», который в реальности не смог обеспечить безопасность от ударов ХАМАС, что и высмеял французский лидер в своей речи.